ABD Merkez Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntülerini yayınlandı. Görüntülerde ABD askerleri Bağdadi'nin bulunduğu belirtilen eve yaklaşıyor. Bölge havadan art arda bombalanıyor.
Ancak videoda, DEAŞ lideri Bağdadi'ye ait hiçbir görüntü bulunmuyor.
Bu arada Centcom, 2 saat sürdüğü belirtilen çatışmayla ilgili görüntü yayınlanmayacağını bildirdi.
BAĞDADİ'NİN YERİNE EL KUREYŞİ
Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi'nin yerine gelen ismi Ebu İbrahim el Haşimi el-Kureyşi olarak açıkladı
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