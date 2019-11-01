Çakar yasağı bugünden itibaren başladı. Yasak, kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli yönetici, genel müdür ve daire başkanlarını kapsıyor. Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan makam araçları tarafından kullanılabilecek.
- Güncel
- 01.11.2019
- Gazete
Çakar yasağı başladı
Çakar yasağı bugünden itibaren başladı. Yasak, kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli yönetici, genel müdür ve daire başkanlarını kapsıyor. Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan makam araçları tarafından kullanılabilecek.
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