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Çakar yasağı başladı

Çakar yasağı bugünden itibaren başladı. Yasak, kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli yönetici, genel müdür ve daire başkanlarını kapsıyor. Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan makam araçları tarafından kullanılabilecek.

Çakar yasağı başladı
Çakar yasağı bugünden itibaren başladı. Yasak, kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli yönetici, genel müdür ve daire başkanlarını kapsıyor. Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan makam araçları tarafından kullanılabilecek.

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