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  • Son Güncelleme: 31.10.2019 22:42

Son dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmede, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen skandal tasarıların ve konusunun ele alındığı bildirildi.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Görüşmede, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen skandal tasarıların ve konusunun ele alındığı bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim'de, Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren kararı kabul etmişti.

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