Son dakika haberine göre MSB, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiğini bildirdi. MSB, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiğini bildirdi. Ayrıntılar geliyor... MSB açıkladı: Rejim unsuru 18 kişi sağ olarak ele geçirildi
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