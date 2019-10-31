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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 00:03

açıkladı: Ele geçirilen rejim unsuru 18 kişi teslim edildi

Son dakika haberine göre , Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiğini bildirdi.

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