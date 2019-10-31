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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 01:44

bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

, bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen 'nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 6 askerin yaralandığını bildirdi.

Acı haber geldi! 1 asker şehit oldu

bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının () infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patladığı belirtildi.

Patlama sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığı bilgisi verilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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