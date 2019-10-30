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  • 30.10.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 11:14

'den 'nda skandal paylaşım!

Cumhuriyet yazarı , ’nın 96. yıl dönümünde skandal ifadeler kullandı. Arapkirli’nin Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ’da gerçekleşen etkinlikleri "istanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu" olarak nitelemesi da büyük tepki ile karşılandı. Arapkirli’nin bu ifadeleri, bir dönem paylaştığı "Yuh be kardeşim! Bu kadar nefret mide bulandırır" sözlerini akıllara getirdi. Arapkirli’nin paylaşımlarına tepki gösteren diğer sosyal medya kullanıcıları İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet etti.

Zafer Arapkirli'den skandal paylaşım!

Gazeteci , seçimlerinden sonraki ilk 29 Ekim kutlamalarını büyük bir coşku ile paylaşırken büyük bir skandala imza attı.

Arapkirli, sanki İstanbul'da ilk kez Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlanıyormuş algısı verirken, nefret tohumları ekmeyi de ihmal etmedi.

Üç ayrı paylaşım yapan Arapkirli, ilkinde "İSTANBUL (bi nevi) DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNU KUTLUYOR" dedi.

İkinci mesajında ise daha da ileri giderek, "İSTANBUL (bi nevi) "GELDİKLERİ GİBİ (defolup) GİTTİLER" DİYOR." ifadesini kullandı.

Arapkirli'nin son mesajı ise "İSTANBUL Derin bir nefes aldı bu gece." oldu.

yönetimini 'nin almasını üstü kapalı olarak işgalden kurtuluş olarak gören ve yine adını anmadan 'yi de işgal gücü gibi gösteren Zafer Arapkirli'nin bu mesajlarına dan tepkiler çığ gibi büyüdü.

O tepkilerden birinde Arapkirli'ye bir sosyal medya kullanıcısı kendi sözü ile seslendi: "Bu kadar nefret mide bulandırır"

İşte o tepkilerden bazıları:

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