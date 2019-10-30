Cezaevlerinde halihazırda 280 bin kadar tutuklu ve hükümlü yer alıyor. Uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınıp alınmayacağı merak konusu haline gelmişti. Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlikler de düzenleniyor. Buna göre; 10 yıl ceza alan bir mahkum, 4 yıl ceza evinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanacak. İşte 30 Ekim af ile ilgili son gelişmeler... Çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

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İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte Aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik." Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci yargı paketine ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclis'in gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

"Hazırlıkları süren 'ikinci yargı paketi' bir ay sonra 'infaz' düzenlemesiyle siyasetin gündemine gelecek. Kamuoyunda 'af' olarak nitelendirilen çalışma, infaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarını kapsayacak.

280 BİN TUTUKLU VAR

Cezaevlerinde halihazırda 280 bin kadar tutuklu ve hükümlü yer alıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Temmuz 2019 bilgilerine göre Türkiye'de 353 cezaevi var ve bunların toplam kapasitesi 218 bin. Gerçekleştirilecek infaz düzenlemesi ile, cezaevinden en az 38 bin kişinin tahliye olacağı düşünülüyor.

38 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

AK Partili bir görevli, üst sınırı hemen öngörmenin mümkün olmadığını söylemekle beraber 38 ile 40 bin arasında kişinin kanun çıkar çıkmaz tahliye edilebileceğini düşündüklerini ifade etti.

AF YENİ YARGI REFORMUNDA ÇIKACAK MI?

Hazırlanan düzenlemenin içerisinde af yasası bulunmuyor ancak ceza infaz sisteminde bir dizi değişiklikler yer alıyor. Tutuklu kalınan sürenin hesaplanması, denetimli serbestlik için uygulanan sürenin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması. Bazı dava ve hükümlerin kaldırılması gibi infaz yasalarında değişiklik öngörülüyor. Kesinlikle af yada ceza infaz yasasından faydalanamayacak suçlar da hemen hemen belli oldu. Toplum tarafından kınanan suçlar, terör, istismar ve bunun gibi ağır suçlar için herhangi bir indirim yada af bulunmuyor.

75 YAŞ ÜZERİNDEKİLERE EV HAPSİ

Yeni düzenlemede yer alan maddelerden biri de 75 yaş üzerindeki kişilerle ilgili. 75 yaşın üzerinde suç işleyen bir kişi eğer 5 yıla kadar ceza alırsa cezaevine girmeyecek ve cezası evde infaz edilecek. Bu sürenin üzerinde bir ceza alan kişiler ise cezaevine girecek.

Sosyal medyada mahkum yakınları affın çıkması için milletvekilleri ve bakanları yakından takip ediyorlar. Seslerini her platformda duyurmaya çalışıyorlar.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Cins el suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.



Kader mahkumları dahil birçok tutuklunun göz af yasasında kasım ayında yeni yargı reformunun yasalaşmasıyla birlikte cezaevlerinde tutuklu bulunan 250 binden fazla hükümlünün serbest kalacağı tahmin ediliyor.

AF NEDİR?

Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor; Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir. Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür. 74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

Türkiye'de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.

Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.

Haklarında hüküm kesinleşip henüz infaza başlamayanların ilgili cezaları vermekten vazgeçilir. Hapishanede olanlar derhal serbest bırakılır ve genel af halinde adli sicil kayıtları silinir.