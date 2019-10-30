Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde konuştu. Büyükakın, sözleriyle AB Konseyi'ne damga vurdu.

BÜYÜKAKIN AB ÜYELERİNE DERS VERDİ

AB'nin ikiyüzlü politikalarını, ders verir nitelikte AB'li üyelerin yüzüne vuran Büyükakın, terörle iltisaklı belediye başkanlarını kara propaganda malzemesi yapılmasına DEAŞ örneğini vererek cevap verdi. Büyükakın, "Özellikle sizlere bir soru sormak istiyorum. Düşünmeniz için... Türkiye ve Güneydoğu'daki durumu anlamanız için. Herhangi bir ülkede, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde seçilmiş bir belediye başkanı... Örneğin İŞİD'li bir terör örgütü mensubuyla irtibatlı olsaydı, ona yardımda bulunsaydı, onunla ilişkisi olsaydı ve mahkemeleriniz ya da kamusal organlarınız buna ilişkin delillere sahip olsaydı. Siz bu belediye başkanının görev yapmasına izin verir, devam etmesine göz yumar mıydınız?. Önce bunu düşünmenizi istiyorum. Görevden alınan bu belediye başkanları idarenin keyfi uygulamalarıyla görevden alınmış değildir. Haklarında ciddi terör örgütüyle iltisaklı irtibatlı olduklarına dair deliller vardır ve yargı organlarında devam etmekte olan davaları vardır. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum." açıklamasında bulundu.

"İZLEME KOMİTESİ DİYARBAKIRLI ANNELERİ DE DİNLESİN"

Diyarbakır'a gönderilecek izleme komitesi üyelerinin Diyarbakırlı anneleri de dinlemesini isteyen Tahir Büyükakın, "Yine sayın heyet, Diyarbakır'a bir izleme komitesi üyesi göndermek isterse, orada adını vermeden belirtmek istediğim bir parti var. O partinin binasının önünde duran anneleri dinlemek isterse, o anneler Diyarbakır'daki Kürt anneler, o partinin önünde nöbet tutuyorlar. "Bizim çocuklarımızı PKK terör örgütünden bize geri verin diyorlar". O anneleri de bizim heyetin dinlemesini istiyorum. Son olarak, bu izleme komitesini biz Türkiye olarak davet ettik zaten. Gizlediğimiz hiçbir şey yoktu." dedi.

ACABA JEOPOLİTİK BAŞKA KAYGILARI MI VAR?

Tahir Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; Almanya'dan katılan üye arkadaşımızı hatırlatmak istiyorum. İzleme komitesinin seçimlerindeki değerlendirmesiyle, Suriye arasında nasıl bir alaka kuruyorlar ve Türkiye söz konusu olduğunda neden bütün meseleleri masanın üzerine çıkarıyorlar. Acaba jeopolitik başka kaygıları mı var?

TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

Tahir Büyükakın, 1969 Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde dünyaya gelen Tahir Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi´nde ki eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nden 1992 yılında mezun oldu.

1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü´nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tahir Büyükakın, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi´nde tamamladı. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. 'Makro iktisat' bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını alan Büyükakın 'ın ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında da çalışmaları bulunuyor.2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne danışmanlık yapan Büyükakın Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırlamıştır. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 2014 yılına kadar bu görevi yürüttükten sonra Genel Sekreter olarak atanmıştır.Tahir Büyükakın Bakanlar Kurulu'nun 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile 21.06.2017 tarihinde Bilecik Valisi olarak atanmıştır.Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerini üstlenmektedir.

İyi derece de İngilizce bilen Vali BÜYÜKAKIN evli ve 3 çocuk babasıdır.