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"Oğlum gazeteci olacaktı"

'da evlat nöbetine katılan , Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken 2015'te kaybolan oğlu Mehmet için feryat etti. il binasına girmeye çalıştı. "Vicdansızlar. Oğlum gazeteci olacaktı. 'im evladım, gel seni özledim, ölüyorum dayanacak gücüm kalmadı" diye bağırdı.

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