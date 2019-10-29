Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet için feryat etti. HDP il binasına girmeye çalıştı. "Vicdansızlar. Oğlum gazeteci olacaktı. Yavrum Mehmet'im evladım, gel seni özledim, ölüyorum dayanacak gücüm kalmadı" diye bağırdı.
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