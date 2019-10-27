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  • 27.10.2019 12:24
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 12:24

Ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur-5" uygulaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde eş zamanlı başlayan "Türkiye Güven Huzur-5" uygulamasında 672 bin 876 kişinin bilgileri sorgulandı. Uygulama kapsamında aranan bin 419 kişi yakalandı. Bin 113 kişi hakkında adli-idari işlem yapılırken, 119 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur-5 uygulaması!

Ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur-5" uygulamasında 5 bin 621 noktada, 672 bin 876 kişinin bilgileri sorgulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 26 Ekim'de Türkiye Güven Huzur-5 uygulaması yapıldı.

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