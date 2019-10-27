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  • 27.10.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 11:54

Türkiye’de , ? kış saati uygulaması başladı mı?

Saatler geri alınacak mı sorusu, Pazar gününün gündem konuları arasında yer aldı. Bazı akıllı cihazların, Avrupa'da uygulanmaya devam edilen yaz/kış saati uygulaması dolayısıyla otomatik olarak geri alınması, akıllara saatler geri alınacak mı sorusunu getirdi. Peki, Türkiye'de şu an ? Bu yıl saatler geri alınacak mı? Avrupa'nın bazı ülkelerinde kullanılan kış saati uygulaması Türkiye'de 2017 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükten kaldırılmıştı. 1 Ekim 2018 tarihli kararıyla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülme kararı alındı.

Saatler geri alınacak mı? Türkiye'de şu an saat kaç?

Vatandaşlar 27 Ekim Pazar sabahına bugün saat kaç şeklinde bir soru ile uyandılar. Bu bağlamda Türkiye'de şuan saat kaç sorusu İstanbul ve İzmir dahil tüm şehirlerde merak ediliyor. Bugün saatler geri alındı mı sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, bu konunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Bazı akıllı cihazların Avrupa'daki uygulama dolayısıyla saatleri otomatik olarak geri alması, akıllara şu an saat kaç sorusunu getirdi. Peki, ülkemizde tek saat şeklinde devam eden uygulamaya göre şu an saat kaç? İşte, merak edilen detaylar

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