Vatandaşlar 27 Ekim Pazar sabahına bugün saat kaç şeklinde bir soru ile uyandılar. Bu bağlamda Türkiye'de şuan saat kaç sorusu İstanbul ve İzmir dahil tüm şehirlerde merak ediliyor. Bugün saatler geri alındı mı sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, bu konunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Bazı akıllı cihazların Avrupa'daki uygulama dolayısıyla saatleri otomatik olarak geri alması, akıllara şu an saat kaç sorusunu getirdi. Peki, ülkemizde tek saat şeklinde devam eden uygulamaya göre şu an saat kaç? İşte, merak edilen detaylar

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