Komşular ve Aynalı Tahir'de oynayan, 1999'da Nilgün dizisindeki 'Jamie' rolüyle oyunculuğu bırakan Jülide Dalyan Eren, 19 yıllık eşine 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı... İki çocukları olan çiftin geçimsizlikleri her geçen gün artmış ve oyuncu, boşanma davası açtığı eşinin öfke kontrolünün olmadığını anlatmıştı. Çocuklar için 5 bin, kendisi için de 10 bin lira nafaka talep etmişti. Ayrıca uğradığı fiziki ve psikolojik şiddetten ötürü de 1 milyon lira tazminat talep edilmişti. Davanın önceki gün görülen duruşmasında kızları D.E. tanık olarak dinlendi. Babasının kendisini de dövdüğünü belirten D.E, "Annem arkadaşımın evinden beni almıştı. Eve geldik ve merdivenlerden yukarı çıkarken babam peşimden geldi. Hakaretler savurdu. Tam odama girerken üzerime yürüdü ve bana vurdu. Fiziksel şiddet uyguladı. Annem ayırmaya çalışırken bu defa anneme tekme ve yumruk attı" dedi. Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

ÜNLÜ OYUNCUYA KIZINDAN DESTEK

Mahkemede oyuncunun ablası Tuğba Yıldız da tanık oldu: 2013'te doğumdan birkaç gün önce kardeşimin gözünü morartmıştı.

ALİ OKTAY