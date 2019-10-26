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  • Son Güncelleme: 26.10.2019 11:12

Trump'ın Colorado eyaletine 'duvar' çıkışı güldürdü

sınırına güvenlik duvarı inşasını yeni seçim kampanyasında da her fırsatta dile getiren Başkanı , Meksika'yla sınırı bulunmayan Colorado eyaletine de duvar inşa ettiklerini söyleyince alay konusu oldu. Trump, üzerinden gelen eleştiriler üzerine yolladığı tweet'inde ise, Colorado'ya duvar inşası konusunda "şaka yaptığını" söyledi.

Başkanı , Pittsburgh kentinde düzenlediği mitingde, 'yla sınırı olmayan Colorado eyaletine de kaçak göçmen geçişlerini engellemek amacıyla duvar inşa ettiklerini söylemesi da espri konusu oldu.

Trump, Shale Insight Konferans Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "'ya duvar inşa ediyoruz ve Colorado'ya da inşa ediyoruz, çok güzel bir duvar inşa ediyoruz, büyük bir duvar, altından ya da üstünden geçemeyeceğiniz, bir duvar da Teksas'ta inşa ediyoruz. Kansas'a duvar inşa etmiyoruz ama onlar da demin bahsettiğimi faydalardan yararlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yerel basında çıkan haberlerde Teksas'ın güneyinde duvar inşa çalışmalarının sürdüğü, buna karşın Colorado'da bu yönde bir çalışma olmadığı belirtildi.

Ardından Trump'ın sözlerine ilk tepki Colorado Valisi Jared Polis'ten geldi. Polis Twitter'dan attığı mesajda, "Bu biraz tuhaf... Colorado'nun Meksika'yla sınırı yok. İyi ki Colorado çocukların temel coğrafyayı öğrenebildikleri ücretsiz kreş günü hizmetini sunuyor" diye yazdı.



ALAY KONUSU OLUNCA "ŞAKA YAPTIM" DEDİ
Trump, sosyal medya üzerinden gelen eleştiriler üzerine yolladığı tweet'inde ise, Colorado'ya duvar inşası konusunda şaka yaptığını, ancak Colorado'da yaşayanların da tıpkı duvar inşa edilmeyen Kansas eyaletinde olduğu gibi, duvarın sağladığı faydalardan yararlandıklarını öne sürdü.

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