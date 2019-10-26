İkinci yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? Tarih belli oldu! 26 Ekim af ve ceza indirimi yasası son durum

İkinci yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? Af yasası olarak adlandırılan infaz yasasında detaylar belli oluyor. Binlerce kader mahkumu ve aileleri af yasasının hangi tarihte çıkacağını araştırmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinin hazırlandığını bildirmişti. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk yargı paketinin yürürlüğe girmesinin ardından ikinci yargı paketine ilişkin resmi makamlardan açıklamalar gelmeye başladı. Peki, İkinci yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte 26 Ekim af ile ilgili son durum...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.