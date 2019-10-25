TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, AP'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik aldığı kararı kınadı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "AB, BM kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı hareket etmiştir" dedi.
- Güncel
- 25.10.2019
- Gazete
TBMM’den AP’ye kınama
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, AP'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik aldığı kararı kınadı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "AB, BM kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı hareket etmiştir" dedi.
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