Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alkol servisi, 2018 yılının mart ayında alınan karar doğrultusunda tüm tesislerde kaldırıldı. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında gelen şehit haberleri nedeniyle, diğer resmi tesislerde de hassasiyet gösterilerek menülerde geçici düzenlemelere gidildi.

BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

TBMM ana binası içinde yer alan Üyeler Lokantası'nda önceki gece 'alkol' tartışması yaşandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere görei CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, akşam yemeği yemek üzere Üyeler Lokantası'na gitti.

"EFENDİM MENÜMÜZDE ALKOL YOK"

Yemeğin ardından lokanta personeline, "Masaya alkol servisi yapın" talimatını veren ikili "Efendim menümüzde alkol yok" cevabını alınca sinirlendi.

"GELDİĞİMİZDE ALKOL OLSUN YOKSA GÖRÜRSÜNÜZ"

Tehditler savuran CHP'li vekiller, "Yarın akşam bir daha geleceğiz. Geldiğimizde alkol olsun yoksa görürsünüz" diyerek mekandan ayrıldı. Gergin anlara diğer milletvekilleri de şahit oldu. TBMM kulislerinden ulaşılan isimler ise yaşananları doğruladı.

Öte yandan geçtiğimiz ay CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın da benzer bir gerginliğe imza attığı bilgisine ulaşıldı.

İki ismin, alkol servisi yapılmayınca sinirlenerek "Bir daha bu cevabı alırsak olay çıkartırız" dediği öğrenildi.

25 Mayıs 2013 tarihinde TBMM'de alkol ile ilgili düzenlemelerin görüşülmesi sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "Bu yasağı getirenleri Allah'a havale ediyorum" sözleriyle gündeme gelmişti.