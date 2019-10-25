









Kendisini terörist başı Fethullah Gülen'in 'manevi oğlu' olarak nitelendiren Enes Kanter, dün CNN yayınına bağlandı. Türkiye aleyhinde zehir zemberek açıklamalar yaptı. FETÖ'cü Kanter, "Suriye'de onlarca masum Kürt ve insanlık trajedisi görüyorsunuz. Onlarca masum erkek, kadın, bebek ölüyor" diyerek küstahlıkta sınır tanımadı.