Kendisini terörist başı Fethullah Gülen'in 'manevi oğlu' olarak nitelendiren Enes Kanter, dün CNN yayınına bağlandı. Türkiye aleyhinde zehir zemberek açıklamalar yaptı. FETÖ'cü Kanter, "Suriye'de onlarca masum Kürt ve insanlık trajedisi görüyorsunuz. Onlarca masum erkek, kadın, bebek ölüyor" diyerek küstahlıkta sınır tanımadı.
- Güncel
- 25.10.2019
- Gazete
FETÖ'cü hain Enes Kanter'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında alçak sözler
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarını temizledi. FETÖ’cü Enes Kanter ise teröre destek verdi. Kendisini terörist başı Fethullah Gülen'in 'manevi oğlu' olarak nitelendiren Enes Kanter, dün CNN yayınına bağlandı. Türkiye aleyhinde zehir zemberek açıklamalar yaptı.
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