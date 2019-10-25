Bugünkü
Takvim

'cü hain 'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında alçak sözler

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarını temizledi. ’cü ise teröre destek verdi. Kendisini terörist başı 'in 'manevi oğlu' olarak nitelendiren Enes Kanter, dün CNN yayınına bağlandı. Türkiye aleyhinde zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Ç'Enes'i düştü






Kendisini terörist başı 'in 'manevi oğlu' olarak nitelendiren Enes Kanter, dün CNN yayınına bağlandı. Türkiye aleyhinde zehir zemberek açıklamalar yaptı. 'cü Kanter, "Suriye'de onlarca masum Kürt ve insanlık trajedisi görüyorsunuz. Onlarca masum erkek, kadın, bebek ölüyor" diyerek küstahlıkta sınır tanımadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFETÖ'cü hain Enes Kanter'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında alçak sözler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri