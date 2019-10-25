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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 12:55

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Af yasası ile ilgili her gün son dakika gelişmesi yaşanıyor. Vatandaşlar af yasası ile ilgili gelişmeleri takvim.com.tr üzerinden araştırıyor. Bu bağlamda Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk paket olan, 39 maddelik yasa teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından, "Af paketi" olarak bilinen infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı yaklaşık 30 maddelik ikinci paketin, Meclis takvimine göre Kasım veya 2020 yılı Ocak ayında Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nın gündeminde yer alan ve 'af düzenlemesi' olarak adlandırılan infaz indirimi ikinci yargı paketinde yer alması bekleniyor. , 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu.

Af ile kaç kişi tahliye olacak, kimleri kapsayacak?

İnfaz indirimi olarak bilinen 'af düzenlemesi' ikinci yargı paketinde yer alması bekleniyor. Peki af düzenlemesi kimleri kapsıyor ve kaç kişi tahliye olacak? Af paketi, AK Parti ile MHP'nin ortak teklifi olarak TBMM'ye sunulacak. Paketin Kasım ayında veya 2020 Ocak ayında sunulması beklenirken, 38 bin kişinin tahliye olacağı hesaplanıyor. 5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında. Erdoğan'ın onay vermesi halinde, 30 maddelik ikinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulacak. Pakette, infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemeler yer alacak. Terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, infaz indirimi kapsamı dışında kalacak.

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