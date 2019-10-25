İnfaz indirimi olarak bilinen 'af düzenlemesi' ikinci yargı paketinde yer alması bekleniyor. Peki af düzenlemesi kimleri kapsıyor ve kaç kişi tahliye olacak? Af paketi, AK Parti ile MHP'nin ortak teklifi olarak TBMM'ye sunulacak. Paketin Kasım ayında veya 2020 Ocak ayında sunulması beklenirken, 38 bin kişinin tahliye olacağı hesaplanıyor. 5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında. Erdoğan'ın onay vermesi halinde, 30 maddelik ikinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulacak. Pakette, infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemeler yer alacak. Terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, infaz indirimi kapsamı dışında kalacak.

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