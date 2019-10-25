ABD Savunma Bakanı Mark Esper: İlişkiler geliştirilmeli

ABD Savunma Bakanı Mark Esper dün Brüksel'de konuşma yaptı: Türkiye'yle ilişkilerin nasıl geliştirileceğine ilişkin hem NATO hem de ikili ilişkiler kapsamında çaba sarf edilmesi gerekiyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper dün Brüksel'de konuşma yaptı: Türkiye'yle ilişkilerin nasıl geliştirileceğine ilişkin hem NATO hem de ikili ilişkiler kapsamında çaba sarf edilmesi gerekiyor.
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