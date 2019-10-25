ABD Savunma Bakanı Mark Esper: İlişkiler geliştirilmeli ABD Savunma Bakanı Mark Esper dün Brüksel'de konuşma yaptı: Türkiye'yle ilişkilerin nasıl geliştirileceğine ilişkin hem NATO hem de ikili ilişkiler kapsamında çaba sarf edilmesi gerekiyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper dün Brüksel'de konuşma yaptı: Türkiye'yle ilişkilerin nasıl geliştirileceğine ilişkin hem NATO hem de ikili ilişkiler kapsamında çaba sarf edilmesi gerekiyor. TÜM MANŞETLER