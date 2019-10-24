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  • 24.10.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 11:42

Van'da 'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Van tarafından Gürpınar İlçesi Topsakal Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü 'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'da PKK'ya bir darbe daha!

Gürpınar'ın Topsakal Mahallesi kırsalında, tarafından başlatılan Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban Operasyonu kapsamında, terör örgütü 'ya ait 2 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 10 şarjör ile 4 adet el bombası ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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