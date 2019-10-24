Gürpınar'ın Topsakal Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 2 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 10 şarjör ile 4 adet el bombası ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.