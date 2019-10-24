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  • 24.10.2019 22:16
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 22:25

'nun kararını kınadı

Son dakika haberin göre Genel Kurulunda AK Parti, , ve İYİ Parti grupları, 'nun aldığı Barış Pınarı Harekatı konulu kınama kararını ortak bildiriyle kınadı.

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