Son dakika haberin göre TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, Avrupa Parlamentosu'nun aldığı Barış Pınarı Harekatı konulu kınama kararını ortak bildiriyle kınadı. TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, Avrupa Parlamentosu'nun kararını ortak bildiriyle kınadı. Ayrıntılar geliyor... TBMM Genel Kurulu'nda AP kararı kınandı
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