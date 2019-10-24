TBMM Genel Kurulu'nda AP kararı kınandı

Genel Kurul'da, Gümrük Kanunu'nda değişiklik öngören teklif üzerinde görüşmeler sürerken, yerlerinden söz alan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, AP'nin Türkiye'ye yönelik aldığı kararı kınadı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AP'nin aldığı kararı kınadıklarını vurgulayarak, "AB yeni bir dünyanın kurulduğunu görüyor ve kendisine yeni bir yer bulmak istiyor. Avrupa bunu yaparken insan hakları sözleşmelerine, BM kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı hareket etmiştir" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AP kararını "ikiyüzlülük" olarak değerlendirerek, "Avrupa Parlamentosu çifte standartlı, ikircikli ve haksız kararlarına bir yenisini daha eklemiştir. Avrupa Parlamentosu'nun bu kararını kınıyoruz. Bu karar, Avrupalıların Müslüman Türk milletine, özellikle şark politikalarına ilişkin değişmeyen bakış açılarının tezahürüdür" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da AP kararını şiddetle kınadığını belirterek, "Gümrük Birliği'nin askıya alınması başta olmak üzere birçok yaptırım talebini de beraberinde getiren bu kararın kabul edilebilecek bir yanı yoktur. Ayrıca AP, Türkiye ile ilgili ilk kez karar almıyor. Türkiye BM'den kaynaklanan meşru haklarını kullanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Gümrük Birliği başta olmak üzere çeşitli yaptırımları andıran kararların tamamını reddediyoruz. Bu süreçte kim tarafından tehdit edilirse edilsin Türkiye kimseye pabuç bırakmayacaktır" diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan da grup başkanvekillerini tebrik ederek "Allah'ın izniyle Türkiye birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelecektir" dedi.