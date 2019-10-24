Başkan Erdoğan Avusturya Büyükelçisi Wimmer'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Wimmer, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Wimmer'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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