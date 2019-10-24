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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 16:08

Başkan Erdoğan Avusturya Büyükelçisi Wimmer'i kabul etti

Başkan , Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi 'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçi Wimmer, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan Erdoğan Avusturya Büyükelçisini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi 'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Wimmer, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Wimmer'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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