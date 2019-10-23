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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 13:42

Son dakika: 'da bin litre ele geçirildi

'nın Hekimhan ilçesinde, bin litre ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hepsi ele geçirildi! Tam bin litre

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesinde 2 şüphelinin, evlerinde sahte rakı imal ederek ticaretini yaptığı belirlendi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bin litre ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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