Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesinde 2 şüphelinin, evlerinde sahte rakı imal ederek ticaretini yaptığı belirlendi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bin litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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