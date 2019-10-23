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  • 23.10.2019 13:45
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 13:45

'nin ilçesinde 35 yakalandı

Son dakika haberi... 'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 jandarma tarafından yakalandı.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandılar
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere ve Behram köyü sahilindeki makilik alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu uyruklu 35 yakaladı.



Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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