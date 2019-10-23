Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.10.2019 19:54
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 19:54

'ta bulunan el yapımı imha edildi

'ın Kağızman ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince bulunan el yapımı imha edildi. Bölgede, güvenlik güçlerinin terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla operasyonları sürüyor.

Kars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

'ın Kağızman ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince bulunan el yapımı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı timlerince, terör örgütüne yönelik ilçe kırsalında arazi arama taraması yapıldı.

Aramada, teröristlerce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile çeşitli mühimmat bulundu.

El yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince gerekli tedbirlerin alınmasının ardından kontrollü şekilde imha edildi.

Bölgede, güvenlik güçlerinin terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla operasyonları sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri