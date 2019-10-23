MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Aralık ayına kadar af paketinin meclise geleceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, birden fazla paket olacağını duyurmuştu. Ceza indirimini isteyen vatandaşlar heyecanla ikinci yargı paketini bekliyorlar. Peki, af ne zaman çıkacak? Af yasası Meclis'e geldi mi? Af ve ceza indirimi konusunda son durum nedir? İşte 23 Ekim af ile ilgili son gelişmeler.... Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıklamıştı..

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