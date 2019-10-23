Genel af yasası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Af yasası için yeni açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi. Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Bu anlamda MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte Ekim ayının sonunda Aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Başkan Erdoğan ise uyuşturucu suçlarına kesinlikle indirim yapılmayacağını söyledi. Peki genel af var mı, kimler yararlanacak? İşte af yasası son dakika haberleri

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