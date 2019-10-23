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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 09:11

tarih verildi! Binlerce kişi tahliye edilecek! var mı, kimler yararlanacak?

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Aralık ayına kadar af paketinin meclise geleceğini söyledi. Grup Başkanvekili Mehmet Muş, birden fazla paket olacağını duyurmuştu. Ceza indirimini isteyen vatandaşlar heyecanla ikinci yargı paketini bekliyorlar. Peki, af ne zaman çıkacak? Af yasası Meclis'e geldi mi? Af ve ceza indirimi konusunda son durum nedir? İşte 24 Ekim af ile ilgili son gelişmeler.... Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıklamıştı..

Af yasası için tarih verildi! Binlerce kişi tahliye edilecek!

Genel af yasası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Af yasası için yeni açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi. Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Bu anlamda MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte Ekim ayının sonunda Aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Başkan Erdoğan ise uyuşturucu suçlarına kesinlikle indirim yapılmayacağını söyledi. Peki genel af var mı, kimler yararlanacak? İşte af yasası son dakika haberleri

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