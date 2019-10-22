Metro seferleri ne zaman düzelecek? Mecidiyeköy/Şişli metro istasyonunda bir kadın raylara atlayarak vagonun altında kaldı. Metro vagonunun altında kalan kadını kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bazı duraklarda seferler iptal edildi. Peki, Metro seferleri ne zaman düzelecek? Metro neden çalışmıyor? Mecidiyeköy Şişli, Gayrettepe metro kapalı mı? İşte tüm detaylar...

METRO KAPALI MI?

Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istayonları işletmeye kapalı. İstasyonların ne zaman açılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

METRO SEFERLERİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, " M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Osmanbey-Levent istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır." denildi.

Seferlerin ne zaman normale döneceği yönünde açıklama gelmedi.