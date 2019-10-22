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Şehit cenazesinde protokol ayıbı

Kahraman askerin cenazesinde, vatandaşlarla protokol arasına barikat çekildi. Cenazeden uzak tutulan cemaat, "Camide de protokol olur mu. Bu hem şehide, hem de cemaate büyük saygısızlık" diye tepki gösterdi.

Protokol ayıbı
Suriye ve Hakkari Şemdinli'de şehit olan iki kahramana son görev yerine getirildi. Barış Pınarı Harekatı sırasında 'da teröristler tarafından açılan tanksavar ateşi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Sefa Fındık Yozgat'ta, Şemdinli'de şehit olan Piyade er Sezai Ekşioğlu da 'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Narmanlı Camii'ne getirilerek katafalka konuldu. Şehidin törenine yüzlerce kişi katıldı. Ancak protokol ile vatandaşlar arasına çekilen barikat, büyük tepki çekti. Cenazeden uzak tutulan cemaat, "Camide de protokol olur mu. Bu hem şehide, hem de cemaate büyük saygısızlık" diye tepki gösterdi.



Erzurum'da vatandaşlar, şehide son görevlerini yerine getirebilmek için barikatlara böyle yaslandı.



ŞEHİT SEZAI EKŞİOĞLU



ŞEHİT

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