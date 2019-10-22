Şehit cenazesinde protokol ayıbı Kahraman askerin cenazesinde, vatandaşlarla protokol arasına barikat çekildi. Cenazeden uzak tutulan cemaat, "Camide de protokol olur mu. Bu hem şehide, hem de cemaate büyük saygısızlık" diye tepki gösterdi.

Suriye ve Hakkari Şemdinli'de şehit olan iki kahramana son görev yerine getirildi. Barış Pınarı Harekatı sırasında Uzman Onbaşı Sefa Fındık Yozgat'ta, Şemdinli'de şehit olan Piyade er Sezai Ekşioğlu da



E şkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Narmanlı Camii'ne getirilerek katafalka konuldu. Şehidin törenine yüzlerce kişi katıldı. Ancak protokol ile vatandaşlar arasına çekilen barikat, büyük tepki çekti. Cenazeden uzak tutulan cemaat, "Camide de protokol olur mu. Bu hem şehide, hem de cemaate büyük saygısızlık" diye tepki gösterdi.







Erzurum'da vatandaşlar, şehide son görevlerini yerine getirebilmek için barikatlara böyle yaslandı.







ŞEHİT SEZAI EKŞİOĞLU







ŞEHİT ve Hakkari Şemdinli'de şehit olan iki kahramana son görev yerine getirildi. Barış Pınarı Harekatı sırasında Tel Abyad 'da teröristler tarafından açılan tanksavar ateşi sonucu şehit olanYozgat'ta, Şemdinli'de şehit olan Piyade erda Erzurum 'da son yolculuğuna uğurlandı.Türk bayrağına sarılı naaşı, Narmanlı Camii'ne getirilerek katafalka konuldu. Şehidin törenine yüzlerce kişi katıldı. Ancak protokol ile vatandaşlar arasına çekilen barikat, büyük tepki çekti. Cenazeden uzak tutulan cemaat, "Bu hem şehide, hem de cemaate büyük saygısızlık" diye tepki gösterdi.Erzurum'da vatandaşlar, şehide son görevlerini yerine getirebilmek için barikatlara böyle yaslandı.ŞEHİT SEZAI EKŞİOĞLUŞEHİT SEFA FINDIK TÜM MANŞETLER