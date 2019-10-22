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  • 23.10.2019 07:35
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 07:36

kullananlara şafak baskını!

’de 2’si görevdeki aktif polis olmak üzere 20 çu şüphelinin adresine şafak baskını düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine baskınlar düzenlenip aramalar yapıldı. Gözaltına alınan isimler emniyette sorguya alındı.

ByLock kullananlara şafak baskını!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca / silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Aralarında 2 Aktif Polis memuru ile 1 ihraç Komiser Yardımcısının da bulunduğu toplam 20 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah İzmir, , ve illerinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin adreslerine baskınlar düzenlenip aramalar yapıldı. Gözaltına alınan isimler emniyette sorguya alındı.

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