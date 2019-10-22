ByLock kullananlara şafak baskını!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı BYLOCK kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Aralarında 2 Aktif Polis memuru ile 1 ihraç Komiser Yardımcısının da bulunduğu toplam 20 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah İzmir, İstanbul, Manisa ve Kırıkkale illerinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.



Şüphelilerin adreslerine baskınlar düzenlenip aramalar yapıldı. Gözaltına alınan isimler emniyette sorguya alındı.