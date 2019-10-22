Başkan Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın teklifine net cevap!

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitmeden hemen önce harekatla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik. Muhtemelen Londra'da görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"ŞANLIURFA YA DA GAZİANTEP'TE OLABİLİR"

Macron'un bu açıklamalarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap veren Başkan Erdoğan "Böyle bir görüşme yok. Sayın Johnson bu teklifi bana iletti. Ben de yapılabilir ama benim bir şartım var, bu İstanbul veya Şanlıurfa ya da Gaziantep'te olabilir dedim. 'O zaman ben kendileriyle görüşeyim' dedi. 3-4 Aralık'ta Londra'daki 'NATO Liderler Zirvesi'nde yapabiliriz' dedik" ifadelerini kullandı.