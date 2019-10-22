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  • 22.10.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 12:00

Başkan Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın teklifine net cevap!

Putin ile görüşmek üzere 'ya gitmeden hemen önce açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın görüşme teklifi hakkında “Böyle bir görüşme yok. Sayın Johnson bu teklifi bana iletti. Ben de yapılabilir ama benim bir şartım var, bu veya ya da 'te olabilir dedim" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, 'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında ile görüşmek üzere 'ya gitmeden hemen önce harekatla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Fransa Emanuel Macron, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik. Muhtemelen 'da görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"ŞANLIURFA YA DA GAZİANTEP'TE OLABİLİR"
Macron'un bu açıklamalarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap veren Başkan Erdoğan "Böyle bir görüşme yok. Sayın Johnson bu teklifi bana iletti. Ben de yapılabilir ama benim bir şartım var, bu veya ya da 'te olabilir dedim. 'O zaman ben kendileriyle görüşeyim' dedi. 3-4 Aralık'ta Londra'daki ' Liderler Zirvesi'nde yapabiliriz' dedik" ifadelerini kullandı.

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