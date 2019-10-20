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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 19:46

paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! O ifadeyi çıkardı

Başkanı , Mark Esper'in soyadını yanlış yazdığı ve "askerlerimizi eve getiriyoruz" mesajını içeren Twitter mesajını silerek, ile ilgili yeni paylaşımda bulundu.

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj

Başkanı Trump, kendi Esper'in soyadını yanlış yazdığı ve 'deki Amerikan askerlerinin ülkelerine döneceğini yazdığı paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Trump, Esper yerine "Esperanto" yazdığı, " çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak lar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. güvenliğini sağladık. Askerlerimizi eve getiriyoruz." şeklindeki ilk paylaşımını kısa süre sonra sildi.

"ABD ASKERLERİ, ÇATIŞMA YA DA ATEŞKES BÖLGELERİNDE BULUNMUYOR"
Suriye ile ilgili yeni paylaşım yapan Trump, bu sefer "Mark Esper" adına atıf yaparak, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık." ifadelerini kullandı.

Trump'ın yeni paylaşımında "askerlerimizi eve getiriyoruz" cümlesini silmesi de dikkat çekti.

'a giderken uçakta basın mensuplarına açıklamalar yapan Esper, Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin tamamının 'ın batı bölgelerine kaydırılacağını duyurmuştu.

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