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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 14:11

Son dakika: 'daki sınır karakoluna

Son dakika haberi: ’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna düzenlendi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.


Edinilen bilgiye göre, 'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda askerlerin yaralandığı, yaralı askerlerin Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.



Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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