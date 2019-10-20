İçişleri Bakanlığı: Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
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İçişleri Bakanlığı: Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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