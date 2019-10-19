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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 20:15

Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan , sosyal medyadan 'in ilk Cumhurbaşkanı vefatının 16. yıl dönümü sebebiyle paylaşımda bulundu. Paylaşımında, İzzetbegoviç'in, "Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı." sözlerine yer veren Erdoğan, "Saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan İzzetbegoviç paylaşımı

Başkan , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 'in ilk Cumhurbaşkanı 'i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "#Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle İzzetbegoviç'in fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, İzzetbegoviç'in, "Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı." sözlerine yer veren Erdoğan, "Saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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