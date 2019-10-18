'Kudüs Şairi' olarak bilinen ve Kudüs hakkındaki eserleriyle tanınan şair/yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Nuri Pakdil tedavi görüyordu.
NURİ PAKDİL KİMDİR?
Nuri Pakdil, 1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu olan yazarın ilk çalışmaları şiir ve deneme türleri Maraş'ta Dekomrasiye Hizmet gazetesinde yayınlanmıştır. Lise yıllarında Hamle adında bir dergi çıkaran yazar, 1964 yılında İstanbul'da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenlemiştir.
Nuri Pakdil, Şubat 1969 yılında Edebiyat dergisini ve 1972 yılında Edebiyat dergisi yayınlarını kurmuştur. Edebiyat dergisi yayınlarının ilk kitabı ise Batı Notları olmuştur. Edebiyat dergisi yayınları 1972-1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan yaklaşık 45 kitap yayımlamıştır. 28 Şubat 1997 yılında tekrar Edebiyat Dergisi yayınlarından kitap yayımlamaya başlayan Nuri Pakdil'in yayımlanan 5 kitabının yeniden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabının ilk basımları yapılmıştır. Nuri Pakdil, Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı.
NURİ PAKDİL KİTAPLARI
Harikalar Tablosu / Prevert, Oyun/Çeviri, Temmuz 1974
Ay Operası / Prevert, Şiir/Çeviri, Nisan 1975
Biat II, Deneme, Ocak 1977
Bağlanma, Deneme, Şubat 1979
Bir Yazarın Notları II, Deneme, Aralık 1980
Put Yapımevleri, Oyun, Nisan 1980
Biat III, Deneme, Nisan 1981
Anneler ve Kudüsler (Şiir)
Bir Yazarın Notları III, Deneme, Mayıs 1981
Kasırganın Çatırtıları / Guillevic, Şiir/Çeviri, Mayıs 1981
Bir Yazarın Notları IV, Deneme, Eylül 1982
Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş, Oyun, Haziran 1982
Edebiyat Kulesi, Deneme, Şubat 1984
Sükût Sûretinde, Şiir, Şubat 1997
Derviş Hüneri, Deneme, Mart 1997
Batı Notları, Gezi-İzlenim, Mart 1997
Arap Saati, Deneme, Mayıs 1997
Umut, Oyun, Haziran 1997
Ahid Kulesi, Şiir, Haziran 1997
Korku, Oyun, Ağustos 1997
Klas Duruş, Deneme, Ekim 1997
Arap Şiiri (Güldeste) I, Şiir/Çeviri, Haziran 1998
Arap Şiiri (Güldeste) II, Şiir/Çeviri, Haziran 1998
Kalem Kalesi, Deneme, Ekim 1998
Bir Yazarın Notları I, Deneme, Mart 1999
Osmanlı Simitçiler Kasîdesi, Şiir, Temmuz 1999
Otel Gören Defterler 1: Çarpışan Sesler, Deneme, Aralık 1999
Otel Gören Defterler 2: Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada, Deneme, Mayıs 2000
Otel Gören Defterler 3: Büyük Sorgu, Deneme, Kasım 2001
Otel Gören Defterler 4: Simsiyah, Deneme, Nisan 2002
Otel Gören Defterler 5: Ateş Hattında Harf Müfrezeleri, Deneme, Ocak 2003
Otel Gören Defterler 6: Yazmak Bir Mûcize, Deneme, Haziran 2005
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakdil'i hastanede tedavi gördüğü süreçte arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti
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