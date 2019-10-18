Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.10.2019 20:38
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 21:00

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin açıklama

Başkan , Trump ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan. "Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan hakkında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Başkan , Trump ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Başkan Erdoğan, "Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım." ifadesini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri