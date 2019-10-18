Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Başkan Erdoğan, "Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım." ifadesini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."