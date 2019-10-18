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  • 18.10.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 11:19

'nda örgütün kirli yüzünü böyle anlattı!

’nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı Fırat’ın doğusunda başlattığı ’nda çarpıcı itiraflarda bulundu. Teslim olan ,“Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi. Türkiye devleti harekatı başlattığı vakit silahımı bıraktım, geldim kendimi teslim ettim.” ifadelerini kullandı.

Teslim olan terörist örgütün kirli yüzünü böyle anlattı!

, sosyal medya hesabı üzerinden kapsamında teslim olan bir in ifadesini paylaştı.

"ONLARA KATILMAK ZORUNDAYDIM ÇÜNKÜ..."
Paylaşılan videoda yolunu kesen 'lıların kendisini zorla silahlandırdığını anlatan terörist şu ifadeleri kullandı:

"Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/ beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Bana dediler ki, 'Savaşacaksın, Türk devletini vuracaksın.' Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi. devleti harekatı başlattığı vakit silahımı bıraktım, geldim kendimi teslim ettim. Siz orada savaşanlar, gelin kendinizi Türk devletine teslim edin. Orada savaşmaktan daha iyidir. Kimse şu anda bize bir şey yapmıyor. Emin ellerdeyiz ve Türkiye devletinden özür diliyorum, çok üzgünüm. Benim elimde olmayan bir şeyle, zorla aldılar savaştırdılar."

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