Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasında detaylar belli oluyor. Af yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinin hazırlandığı açıklanmış, af bekleyen vatandaşlar heyecan içinde bekleyişe geçmişti. İkinci yargı paketinde 'basit yargılama usulü' dikkat çekiyor. Peki, af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son durum nedir? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte 18 Ekim af yasası ile ilgili son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."