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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 11:10

Sigaraya 5 TL gelecek mi? Sigara yeni zam iddiası...

Sigara fiyatları ne kadar oldu? Başkan Erdoğan daha önce sigara fiyatları ile ilgili vergilerin artacağını söylemişti. Bu bağlamda vatandaşlar sigaraya gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bilindiği gibi yıl içinde 2 kere zam gelmişti ve sigara fiyatları paket başında toplamda 3-4 lira civarında zamlanmıştı. Sigaraya zam iddiasının ardından gözler sigara firmalarına çevrildi. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir. Peki, sigara fiyatları ne kadar? İşte, tüm firmaların güncel sigara fiyatları...

Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Sigara yeni zam iddiası...

Sigaraya yeni zam geleceği iddiaları sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Sigara fiyatlarına yapılan 3'er TL zammın ardından 5 TL zam yapılacağı iddia edilmiş, British American Tobacco Türkiye resmi açıklama ile bu iddiaları yalanlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sigara yasağıyla ilgili olarak bakanlara, "Gerekirse vergileri üç kat artırın" talimatını verdi. 18 Ekim sigara fiyatları vatandaşların merak konusu oldu. Peki, en ucuz sigara ne kadar? Sigara fiyatları bu yıl içerisinde iki defa zam görmüştü. Tütün ürünlerine yapılan vergi artışından sonra sigara fiyatları zamlanmıştı. Son olarak Ağustos ayında sigara fiyatlarına paket başı 2-3 lira zam yapılmıştı. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte, güncel sigara fiyatları!

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