Sigaraya yeni zam geleceği iddiaları sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Sigara fiyatlarına yapılan 3'er TL zammın ardından 5 TL zam yapılacağı iddia edilmiş, British American Tobacco Türkiye resmi açıklama ile bu iddiaları yalanlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sigara yasağıyla ilgili olarak bakanlara, "Gerekirse vergileri üç kat artırın" talimatını verdi. 18 Ekim sigara fiyatları vatandaşların merak konusu oldu. Peki, en ucuz sigara ne kadar? Sigara fiyatları bu yıl içerisinde iki defa zam görmüştü. Tütün ürünlerine yapılan vergi artışından sonra sigara fiyatları zamlanmıştı. Son olarak Ağustos ayında sigara fiyatlarına paket başı 2-3 lira zam yapılmıştı. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte, güncel sigara fiyatları!

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