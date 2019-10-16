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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 19:16

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı , İngiliz mevkidaşı Carter ile telefonda görüştü. Görüşmede 'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Türkiye ve İngiltere arasında kritik görüşme!

Genelkurmay Başkanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

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