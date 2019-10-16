Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.