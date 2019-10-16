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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 19:24

Başkan Erdoğan onayıyla kuruldu

Başkan 'ın onayladığı karar ile () kuruldu. Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda, "Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliğinin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesi gereğince izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan onayladı! Ve kuruldu...

() kuruldu.

Kurucu Genel Başkanlığını Gazeteci Mehmet Ali Dim'in yaptığı KGK'nın kuruluşu, Başkan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda, "Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliğinin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesi gereğince izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklama yapan Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek; "Bu süreçte Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bizlere büyük destek verdi. Konseyin oluşmasından itibaren hep yanımızda oldu. Bizlere misyon ve vizyon kazandırdı. Uluslararası alanda yaptığımız tüm çalışmalarımıza destek oldu. Hepsine bizzat katıldı. Bakan Çavuşoğlu'nun gazetecilerimizin dünyaya açılması yönünde yaptığı katkı takdire şayandır. Bu aşamadan sonra daha fazla etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.

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