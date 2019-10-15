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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 16:52

Son dakika: MSB paylaştı! Teslim olan teröristten ibretlik itiraf: Beni zorla götürüp 'ye karşı savaşmaya zorladılar

, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, 'Terör örgütü /PYD-YPG’nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor' notuyla Twitter'da paylaştı.

Teslim olan /PYD-YPG'li terörist, pişmanlığını anlatırken, diğer teröristlere de Türk askerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

"BENİ ZORLA TÜRKİYE DEVLETİNE KARŞI SAVAŞMAYA ZORLADILAR"
Köyde otururken PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını söyleyen terörist, "Beni zorla götürüp Türkiye devletine karşı savaşmaya zorladılar. Türkiye devleti sınırdan girdiği vakit kendimi onlara teslim ettim. Oradaki gençlerden de rica ediyorum ve umuyorum ki onlar da gelsinler Türk askerine teslim etsinler kendilerini, Türk askeri bize kötü muamele uygulamadı. Ben Türkiye devletinde de özür diliyorum. Ben Türkiye devletine karşı pişmanım, oradaki gençlerden de rica ediyorum onlar da gelsinler teslim olsunlar" ifadelerini kullandı.

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