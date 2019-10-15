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  • 15.10.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 18:06

'dan Telabyad'da 1500 Suriyeli aileye yardım

Türk 'nda, terör örgütünden arındırılan 'da ihtiyaç sahibi yaklaşık 1500 aileye gıda, hijyen malzemesi ve battaniye yardımında bulundu.

Kızılay'dan Telabyad'da 1500 Suriyeli aileye yardım
Türk ı, Türk Silahlı Kuvvetlerince 'nda, /- 'li teröristlerden arındırılıp kontrol altına alınan 'da bulunan ihtiyaç sahipleri için harekete geçti. Öğlen saatlerinde sınırı geçip, Tel Abyad'a ulaşan Kızılay ekibi, kentin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine gıda, hijyen malzemesi ve battaniye yardımında bulundu. Bölgedeki sivillerin ekmek ihtiyacını iletmesi üzerine ekipler, bir fırında ekmek yapılıp, ücretsiz dağıtılması için çalışma başlattı. Ekmek için Telabyad'a 25 ton un takviyesi yapıldı.



Telabyad sakinleri kendilerini teröristlerden kurtardığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını söyleyip, yardımları için de Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

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