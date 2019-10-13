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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 18:43

Son dakika: Valilik açıkladı... 'ın 53 köyünde eğitime 3 gün ara

sınırı yakınlarında bulunan 53 okulda eğitime 3 gün ara verildiği bildirildi. nedeniyle Cizre, İdil, ilçesine bağlı sınır boylarındaki 53 köy okulunda, güvenlik nedeniyle eğitime 3 gün ara verildi.

53 köyde eğitime 3 gün ara

Valiliğinden yapılan açıklamada, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan nedeniyle Şırnak'ın Cizre, İdil, ilçesine bağlı sınır boylarındaki 53 köy okulunda, güvenlik nedeniyle eğitime 3 gün ara verildiği duyuruldu.

Okulların isimleri valilik sitesinde paylaşıldı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cizre ve Silopi ilçelerinde sınır hattında bulunan 33 köyde eğitime 3 gün ara verildiği bildirildi. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Şırnak ilimize bağlı Cizre ve Silopi ilçelerimizde bulunan Suriye sınırındaki 33 köy okulunda 3 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

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