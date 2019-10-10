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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Değerli il başkanlarımız, değerli belediye başkanlarımız, dava arkadaşlarım sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye, kritik bir dönemden geçtiği şu dönemde yaptığımız istişarelerin gerçekten çok ama çok kıymetli olduğuna inanıyorum.

"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR"

Değişim hayatın bir gerçeğidir. Biz bu hakikati AK Parti içinde hayata geçiriyoruz. Buradan milletimizin her bir ferdine AK Parti saflarına katılmak için çağrıda bulunuyorum. AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek, enerjisini, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir. Sizden beklentim büyük kongre sürecini buna göre yönetmenizdir. Partimiz şahısların partisi değildir. Bu parti milletin partisidir. Kuruluşundan bugüne davamıza emek veren, değer katan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada etkili bir konuma yükseldi. Tabi bu süreçte pek çok engeli aşmak mecburiyetinde kaldık. Attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Her senaryonun amacı Türkiye'yi yeniden kendi içine kapatmaktı. Biz bu tuzağa düşmeyerek içerde nelerle uğraşırsak uğraşalım hedeflerimizden asla şaşmadık.