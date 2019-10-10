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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 13:14

Son dakika: 'dan açıklaması: Mehmetçik'in morali çok yüksek

Son dakika haberi... ile ilgili açıklama yapan , "Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Mehmetçik'in morali çok yüksek." dedi.

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

, 'na ilişkin açıklamalarda bulundu. , harekatın planlandığı gibi büyük bir başarıyla devam ettiğini belirtti.

Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.

"ASKERLERİN MORALİ ÇOK YÜKSEK"

Akar, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.

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