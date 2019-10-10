Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, harekatın planlandığı gibi büyük bir başarıyla devam ettiğini belirtti.
Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.
"ASKERLERİN MORALİ ÇOK YÜKSEK"
Akar, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.
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