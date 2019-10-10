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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 00:31

açıkladı: 'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından (), kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 228 olduğu bildirildi.

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