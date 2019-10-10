Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 228 olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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