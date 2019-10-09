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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 11:01

Son dakika: 'nın kış yapılanmasına büyük darbe

Son dakika haberine göre tarafından yapılan açıklamada 'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik yapılan operasyonlarda toplamda 109 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

PKK'nın kış yapılanmasına büyük darbe

terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. , PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK'ya yönelik operasyonlarla terörist sayısı 600'ün altına düştü. Teröristler arasında panik, korku artarken kaçışlar ve teslim olmalar da hızlandı." ifadelerine yer verildi.

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